22 Kasım’da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 21 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimlerin görevleri şöyle:

İmar müdürü E.K.

Destek hizmetleri müdürü M.D.

Satın alma müdürü D.K.

Basın yayın ve halkla ilişkiler müdürü D.D

Kent Grup Lojistik Şirketi sahibi D.A.

Piyasa fiyat araştırma görevlisi M.A.Y.

Mali hizmetler müdürü F.V.

Satın alma görevlisi M.G.

Mimar M.A.

Sosyal hizmetler müdürü H.Ç.

Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı müdürü YENİ Partili İ.Ç.

Eski Kepez Belediye başkanı E.Ö.

Emekli emniyet mensubu A.Ö.

Antalya Pamuklu Dokuma Tic. A.Ş. Genel Müdürü R.C.D.

Emlakçı K.K.

Avukat S.S.

Emekli emniyet mensubu A.B.

Mesleği belirtilmeyen Y.N., H.C., F.U. ve H.K.

Üç kişiyse adli kontrolle salıverildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Kepez Belediyesi’ni CHP’den Mesut Kocagöz yüzde 44,1 oyla kazanmıştı.

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