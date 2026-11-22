Antalya'da Kepez Belediyesi'ne operasyon: 10 gözaltı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 22.11.2026 , 11:10 Güncelleme Tarihi: 22.11.2026 , 12:41
Antalya'da Kepez Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Edinilen ilk bilgilere göre 10 belediye çalışanı gözaltına alındı.
DHA'nın aktardığına göre operasyon, "rüşvet" ve "irtikap" iddiları kapsamında gerçekleştirildi.
Öte yandan operasyonun gerekçesi, gözaltına alınan kişilerin kimlikleri ve sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
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