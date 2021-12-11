Kentucky Valisi: Kasırgada en az 70 kişi yaşamını yitirdi

Kentaki Valisi'ne göre bir dizi güçlü hortum 70'ten fazla ölüme neden oldu. ABD'nin başka yerlerinde de çok sayıda ölüm bildirildi.

Vali Andy Beshear Cumartesi günü yerel basına verdiği demeçte, kasırganın Mayfield kasabasında bir mum fabrikasını yerle bir ettiğini, içerideki düzinelerce işçiyle birlikte ölü sayısının 100'e kadar çıkabileceğini söyledi.

Beshear, Cuma gecesini "Kentucky tarihinin en zor gecelerinden biri" olarak nitelendirdi ve "bazı bölgelerin kelimelerle ifade edilmesi zor şekillerde vurulduğunu" da sözlerine ekledi.

Beshear, olağanüstü hal ilan ederek, Ulusal Muhafızları sonrasıyla başa çıkmak için yardım etmeye çağırdı. Federal hükümeti de olağanüstü hal ilan etmeye çağırdı.

Kentucky'deki büyük yıkıma, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee olmak üzere beş eyalette bildirilen 24 kasırgadan birkaçı neden oldu. Fırtınaların hafta sonu boyunca doğuya doğru hareket etmesi ve Nashville, Memphis ve Shreveport gibi büyük şehirleri etkilemesi bekleniyor.

Illinois, Edwardsville'de, bir Amazon deposunun çatısı ile birlikte yaklaşık bir futbol sahası uzunluğundaki bir duvar çökerek 100 işçiyi enkazın altına gömdü. Basında çıkan haberlere göre, yerel polis şimdiye kadar iki ölümü doğruladı.

Arkansas'ın Monette kasabasında bir bakımevini vuran hortum, iki kişinin ölümüne ve 20 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Aynı bölgedeki başka bir huzurevi de hortum tarafından tahrip edildi.