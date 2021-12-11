ABD'de Amazon deposunun çatısı çöktü: İşçiler mahsur kaldı

ABD'nin St. Louis kenti yakınlarındaki bir Amazon deposunun çatısı, bölgedeki kasırga ve şiddetli fırtına nedeniyle çöktü.

Colinsville Acil Durum Yönetim Ajansı, bunun bir "kitlesel yaralanma olayı" olduğunu söyledi ve Güney Illinois, Edwardsville'deki depoda çok sayıda kişinin mahsur kaldığını da sözlerine ekledi.

Bir Amazon sözcüsü, şirketin durumu ve tesisteki hasarı değerlendirdiğini söyledi.

Illinois Valisi JB Pritzker "Dualarım bu gece Edwardsville halkıyla ve gerekli devlet kaynaklarını sağlamak için belediye başkanıyla iletişime geçtim" dedi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için Cuma gecesi kasırga uyarıları yayınlamıştı.