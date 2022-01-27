Kentteki neredeyse tüm madenler aynı patronun: Şırnak'ta maden işçileri iş bıraktı

Şırnak'ta maden ocaklarının neredeyse tamamını işleten eski AKP Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez’e ait olan Bölünmez Grup ile birlikte Taşar ve Acar maden ocaklarında çalıştırılan işçiler, maaşlarına zam yapılmadığı ve düşük ücretle çalıştırdıkları gerekçesiyle iş bıraktı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan haber göre, Şırnak Affet Konutlarının yakınında bulunan şantiyede sahasında iş bırakan 40 maden işçisi, maaşlarına zam yapılmasını talep etti. Bunun üzerine yetkililer, işçileri şantiye sahasından çıkardı. İşçiler şantiyenin yakınında bulunan petrol istasyonuna geçerek eylemlerini sürdürüyor.

Soğuk havaya rağmen eylemlerini sürdüren işçiler, "Şirket yetkilileri bizi dışladı ve bu nedenle iş bıraktık. Büyük bir emek verdik. Ağır şartlar altında çalıştırıldık. Bu durumu kabul etmediğimizi ve maaşlarımıza zam yapılmazsa iş bırakacağımızı söyledik. Ancak bu talebimiz kabul edilmedi. Biz de iş bırakma eylemi yapmaya karar verdik" dedi.