Kentsel dönüşüm 'kayması': 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı

İstanbul Maltepe’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın temelinde toprak kayması meydana geldi, yanındaki 5 katlı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Çınar Mahallesi Manas Sokak’ta kentsel dönüşüm amacıyla yıkılan binanın temelinde toprak kayması oldu.

Bu sırada temelin yanındaki 5 katlı binaya ait bahçenin istinat duvarı çöktü. Bunun üzerine bina sakinleri, tedbir amacıyla tahliye edildi.

‘Ekipler tedbir amaçlı binayı boşlatmamızı istedi’

Tahliye edilen binanın yöneticisi Tuncay Erkovan, "Arkadaki bina kentsel dönüşüme uğradığı için yıkıldı. Yaklaşık üç hafta önce de temeli kazıldı. Şimdi temel inşaatına başladılar ama çok derin bir çukur olduğu için bizim apartmanın arkasındaki istinat duvarı, çevresinde bir dayanak kalmadığı için çöktü. Komşular da çöküntü seslerini duymuşlar. Biz de gittik, baktık. Yetkililere haber verdik. Polis geldi, arkasından itfaiye geldi. Bir değerlendirme yaptı itfaiye ekipleri, tedbiren binayı boşaltmamızı istediler. Şimdi şeritler çekildi. Otele gideceğiz’’ şeklinde konuştu. (AA)