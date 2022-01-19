Kenevir şirketi patronu istedi, AKP adım attı: Tıbbi kenevir yasası hazırlanıyor

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer köşe yazısında tıbbi kenevir konusunda "uzman" olduğunu söylediği Dr. Hüseyin Demirtaş ile yaptığı görüşmeye yer verdi.
Türkiye’de ilk tıbbi kenevir şirketi TURCANNABİS’in de patronu olan Demirtaş, kenevirin tıp alanında kullanıldığı örneklere yer vererek şirketini "Almanya neden Kanada’dan almak yerine Türkiye’yi medikal kenevir ekim üssü yapmasın?" düşüncesiyle yola çıkarak kurduğunu söyledi.
'Saray başta olmak üzere TBMM’deki partilere raporumu ulaştırdım'
Demirtaş, "Saray başta olmak üzere TBMM’deki partilere ‘Kenevir trenini kaçırmamak için acil eylem planı şart’ başlıklı 15 sayfalık raporumu ulaştırdım. Hatay Milletvekili Doç. Dr. Hüseyin Yalman bana ilgi gösterdi ve üzerinde daha çok çalışmamı ve ekip oluşturmamı istedi" ifadesini kullandı.
Bayer, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın ifadeleri aktardı.
Bayer, şu ifadeleri kullandı: