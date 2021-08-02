Kendisinden haber alınamayan 9 yaşındaki çocuk, sulama kanalında ölü bulundu

Yenişehir'in Yolaltı Mahallesi'nde, önceki gün oyun oynamak için çıktığı evine dönmeyen ilkokul öğrencisi Kerim Yoldaş'tan ailesi, bir daha haber alamadı. Bunun üzerine aile, emniyete giderek, kayıp başvurusunda bulununca bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

DHA'nın haberine göre aramalar devam ederken, mahalledeki sulama kanalı çevresinde oyun oynayan çocuklar, suda hareketsiz birini görünce polise söyledi. Hemen harekete geçen ekipler, sulama kanalından çıkardıkları cansız bedenin, Yoldaş'a ait olduğunu belirledi. Kerim Yoldaş'ın cesedi, otopsi yapmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.