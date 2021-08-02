Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice öldürülmüş halde bulundu

5 gündür haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu işkence edilerek öldürülmüş olarak bulundu.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan ailesi günlerdir haber alamıyordu.
Haytaoğlu'nun son olarak Lara bölgesinde görüldüğü belirtildi. Antalya Emniyeti'nin yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.
Üniversiteli kızı evinde vahşice katledip ormana gömen zanlı emlakçı Mustafa Murat Ayhan gözaltına alındı.