Kenan Doğulu: Sezen Aksu seçilmiş bir kişidir ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir

Şarkıcı Kenan Doğulu, şarkısı nedeniyle gericilerin hedef aldığı Sezen Aksu'ya destek verdi.

Doğulu, "Seçilmiş bir kişidir o ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Ozanımız, canımız Sezen'inimizdir" dedi.

Doğulu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Barışçıl ve üstün empati yeteneği; sevgi, aşk ve hoşgörü kalesi yapısıyla hepimizin kalplerine değmiş bir aile büyüğümüz; erdemli, bilgili ve çalışkan bir Türk kadınımızdır o. Dünyanın her ülkesinde hayranları olan, Türk müziğini pop müzik ile evlendirmiş ve milletimizi gururlandırmış ulusal bir hazinedir. Seçilmiş bir kişidir o. Ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Şanslı olduğumuzu düşünerek davranmamız ve pamuklara sarıp ödüllendirmemiz gereken, bize sevmeyi öğreten halk ozanımız, canımız Sezen’imizdir.”