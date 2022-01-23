Beren Saat: Erdoğan'ın 'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum

Oyuncu Beren Saat, şarkı sözleri nedeniyle gerici kurum ve yayın organları tarafından hedef alınan Sezen Aksu'ya bir destek açıklaması yayınladı.

Saat "Halka şiirler okuyup, şarkılara söyleyerek duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan’ın bugün 'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Saat'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Halka şiirler okuyup, şarkılara söyleyerek duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan’ın bugün 'Dilini koparırız' demesine inanmak istemiyorum. Hatırla Sevgili dizisinde oynadığımızda hepimiz çok gençtik ve o dizide Recep Tayyip adlı genç iyi şiir okumasıyla öne çıkan bölümlük karakterdi hikâyemizde. Ben siyaset kadar edebiyat sevdalısı olduğunu düşünürdüm bugüne kadar.

Canımız Sezen Aksu’yu susturmanın hepimizin ezbere eşlik edeceği yüzlerce şarkısını, sonraki kuşaklara aktarmamıza engel olamayacağını çok iyi bildiğini tahmin ediyorum. Seni seviyoruz Sezen."