Gaye Su Akyol: 'Faşist bir karanlıktan sağ kurtuldular' dersiniz

Şarkıcı Gaye Su Akyol, Sezen Aksu'nun şarkı sözleri nedeniyle gerici kurum ve yayın organları tarafından hedef alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Akyol, sosyal medya paylaşımında, "Sorarlarsa, 'şarkılarımızı, türkülerimizi, dansımızı, kahkahalarımızı, neşemizi, kimliğimizi, varımızı yoğumuzu çalmaya çalışan faşist bir karanlıktan sağ kurtuldular' dersiniz" dedi.