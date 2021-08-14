Ken Loach, İşçi Partisi'nden ihraç edildi

Ünlü İngiliz yönetmen Ken Loach, üyesi olduğu İngiltere İşçi Partisi’nden ihraç edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Loach, "İşçi Partisi merkezi, sonunda benim parti üyesi olmamın uygun olmadığına karar verdi. Halihazırda partiden ihraç edilenleri de görmezden gelmeyeceğim. Tasfiye kurbanı olan iyi dostlar ve yoldaşlarla bir arada durmaktan gurur duyuyorum. Burada tam olarak bir cadı avı var. Starmer ve ekibi halkın partisine hiçbir zaman liderlik edemeyecek. Biz çok kişiyiz, onlar az. Dayanışmayla" mesajını verdi.

İngiltere basınında bu ayın başında Loach'un partiden ihraç edileceği yönünde iddialar yer almıştı.

Geçtiğimiz yıl İşçi Partisi’nin başkanlığına gelen Sir Keir Starmer, önceki dönem partinin liderliğini yapmış Jeremy Corbyn’e bağlı bine yakın kişiyi partiden “temizlemişti”. Bu temizlikten sonra Ulusal Yürütme Komitesi partinin değerleriyle “uyumsuz” dört grubun ihraç edilmesi için oy kullanmıştı.