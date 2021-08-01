'Ken Loach, İşçi Partisi'nden ihraç edilecek' iddiası

Geçtiğimiz günlerde İngiltere İşçi Partisi içerisindeki dört grubun Parti’den tasfiye edileceği iddia edildi. leftfootforward.org’un haberine göre uzun yıllardır İşçi Partisi’ne üye olan ünlü yönetmen Ken Loach ve Fırıncılar Sendikası (BFAWU) ulusal başkanı Ian Hudson da tasfiye edilecekler arasında.

Geçtiğimiz yıl İşçi Partisi’nin başkanlığına gelen Sir Keir Starmer, önceki dönem partinin liderliğini yapmış Jeremy Corbyn’e bağlı bine yakın kişiyi partiden “temizlemişti”. Bu temizlikten sonra geçtiğimiz salı günü Ulusal Yürütme Komitesi partinin değerleriyle “uyumsuz” dört grubun ihraç edilmesi için oy kullandı.

Tasfiye edilecek olan gruplardan Momentum adlı kanadın sözcüsü yaşanan sürece dair İşçi Partisi’nin şu anki yöneticilerini suçladı. Açıklamasında COVID-19 salgını sırasında başarısız olmuş Tory hükümetine karşı güçlü bir muhalefeti örmek yerine parti içinde tartışmaları körükleyen yönetimi siyasetsizlikle suçladı.

“Partinin ortak değerlerini sahiplenmiş üyelerinin bu şekilde uzaklaştırılması sadece muhafazakarların işine yarar.” diyen sözcü İşçi Partisi’nin içinde her zaman çok çeşitli siyasi geleneklere ev sahipliği yapıldığını ve gerçek bir muhalefet oluşturmak için beraber çalışmanın bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Ken Loach’un partiden uzaklaştırılması resmen duyurulmamış olsa da geçtiğimiz günlerde birçok İşçi Partisi seçmeni, Ken Loach’u desteklediğine dair tweetler attı. Sienna Rodgers’ın labourlist.org’ta yazdığı makaleye göre Starmer destekçileri bu tasfiyelerden memnun. Hatta tasfiyelerin, seçimlerden sonra parti içi muhalefete geçen Corbyn destekçileri tarafından benimsenen ‘kal ve partide mücadele et’ yaklaşımını da değiştirilmesini sağlayacağı öngörülüyor.

A Labour Party that rejects a man like Ken Loach is not a Labour Party in anything but name only. It is a moral vacuum of a Party; devoid of vision and solidarity, and it deserves to be consigned to the dustbin of history. — Mark Hebden 💙 (@unionlib) July 26, 2021

Ken Loach is expected to be expelled from the Labour Party.



It’s time to move on. The Labour Party is dead. Let it destroy itself.



Solidarity Ken. ✊ — The Left Wing Society (@LeftWingSociety) July 26, 2021