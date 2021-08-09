Kemerköy Termik Santrali'nde elektrik üretimi başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kemerköy Termik Santrali yeniden devreye alındı. Elektrik üretimine başladı' dedi.

Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, haberi sosyal medyadan duyurdu. Muğla'daki orman yangınında alevler santrale sıçramıştı.

Dönmez, Kemerköy Termik Santrali’nde yapılan kontroller ve arızalı ekipmanların onarılmasıyla, bir ünite devreye alınarak elektrik üretimine başlandığını, kalan ünitelerin de bakım ve kontrolleri tamamlanınca devreye gireceğini belirtti. 

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında, alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramış, yoğun çalışmalar sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alınmıştı. 

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