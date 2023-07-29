Kemer'deki yangında 420 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'nde 24 Temmuz günü başlayan orman yangını, beşinci gününde kontrol altına alındı. Karadan ve havadan müdahale edilen yangında birçok alan zarar gördü.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, 90'ıncı saatte kontrol altına alınan Kemer'deki orman yangınına ilişkin uydu görüntülerini incelediklerinde, yaklaşık 300 hektar alanın yandığını, 800 hektarlık alanın ise etkilendiğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, güçlükle kontrol altına alınan orman yangınının 800 hektar civarında etki alanı olduğunu belirten Hançer, "800 hektarı 1120 futbol sahası büyüklüğünde tanımlayabiliriz. Burada yanan alan ortalama 300 hektar civarında, bu da 420 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Manavgat'ta yaklaşık 60 bin hektar, yani 84 bin futbol sahası kadar alan yanmıştı" dedi.

Orman yangınıyla kaybedilen alanların büyük olduğuna dikkati çeken Hançer, "Manavgat yangınıyla kıyasladığımızda aslında Manavgat yangınında ne kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Manavgat'ta 60 bin hektar, yani 84 bin futbol sahası büyüklüğünde alan yanmıştı. Kemer'in toplam alanı 53 bin hektar civarında. İkisini kıyasladığımızda aslında Manavgat'ta çok daha büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz" diye konuştu.

Yurttaşları orman yangınlarına karşı uyaran Hançer, "Türkiye'de en çok metrekare orman varlığına sahip şehir Antalya bölgesi. Yüzde olarak kent ve orman alanını kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 56 civarında. Orman yangınları da depremler, taşkınlar gibi birer doğa olayı. Bunlarla sürekli karşı karşıya kalacağız. Öncesinde Manavgat'ta, bugün de Kemer'de gördük. Önümüzdeki sene nerede olacağını bilemiyoruz. Bizim üzerimize düşen, kontrol altına alacak şekilde tedbirlerimizi geliştirdikten sonra orman yangınlarının afete dönüşmesinin önüne geçmek. Geçmişteki bazı önerilerimiz; erken uyarı sistemi, uzaktan algılama teknolojileri, kontrol ve tedbir anlamında uygulanabilecek yöntemler olarak söylenebilir" ifadelerini kullandı.