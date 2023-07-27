Kemer'deki orman yangını 4. gününde sürüyor, Kınık'taki yangında 3 mahalle tahliye edildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle karadan müdahale edildi.

Gece boyu süren mücadelenin ardından günün ilk ışıklarıyla havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da çalışmalara katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

İzmir Kınık'taki orman yangını devam ediyor

İzmir'in Kınık ilçesinde de dün çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.

Yangına gece boyunca 34 arazöz,13 su ikmal aracı ve 6 iş makinesi 7 ilk müdahale yer ekibiyle müdahale edildi.

Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak ve 19 helikopter yangın çalışmalarına destek verdi.

Öte yandan, yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye kararı alınan Çiftlik, Karatekeli ve Balaban mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 600 kişi AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından Kınık'taki öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi.

AA'nın haberine göre tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara ait büyük ve küçükbaş hayvanlar ise güvenli bölgelere götürüldü.

Yangının Balaban Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı, jandarma ve polis ekipleri de bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

İstanbul Beykoz'daki orman yangını sabaha karşı söndürüldü

İstanbul'da Anadolu Feneri ile Poyrazköy’de iki farklı bölgede dün çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına itfaiye 20 araç ve 54 personel, Orman Bölge Müdürlüğü 17 arazöz, 1 helikopter ve 60 personel, AFAD, 2 araç, 6 personel, emniyet 10 TOMA ve asayiş ekipleriyle söndürme çalışmalarına destek verirken, Sahil Güvenlik bot, sağlık ekiplerinin 2 ambulans ve 6 personel ile Beykoz ve Sultanbeyli belediyelerine ait 5 su tankıyla müdahale edildi.

Beykoz’da 2 farklı bölgede çıkan ve 10 hektarlık alanda etkili olan orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.