DEDAŞ köylülerin elektriğini kesti, AKPli vekil ve yakınlarına jeneratör gönderdi

Güneydoğu'da köylerin elektriğini kesen Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) şirketiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Urfa Siverek'te 20'ye yakın köyün elektriği kesilirken, iddiaya göre DEDAŞ ekipleri, elektrik enerjisinde kesintiye gitmeden önce AKP’li vekil Abdurrahim Dusak ile yakınları "mağdur olmasın diye" tırlarla Taşlı Köyü’ne dev jeneratörler taşıdı. Jeneratörler Dusak ve yakınlarının tarlalarının sulama kuyularına bağlandı.

İddiayı CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal gündeme taşıdı. Twitter'dan "Bu jeneratörler kime gitti?" başlığıyla paylaşım yapan Tanal, tırlarla taşınan jeneratörlerden de video paylaştı.

'Söz konusu AKP’li vekiller olunca torpille jeneratör gönderiliyor'

Tanal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DEDAŞ yetkililerinin, 'Milletvekilinin jeneratörü bağlanmadan elektriği kesmeyin' şeklinde personele talimat verdiği öne sürülüyor. Böyle bir ayrımcılık, böyle bir kayırmacılık, böyle bir vicdansızlık olabilir mi? DEDAŞ’ın elektrik kesintileri yüzünden Şanlıurfa’da çok sayıda çiftçinin tarladaki ürünü kurudu. Ancak söz konusu AKP’li vekiller olunca hemen torpille jeneratör gönderiliyor.

Boşuna DEDAŞ’ın arkasındaki gücün AKP olduğunu söylemiyoruz. AKP’li vekillerin neden DEDAŞ’a ses çıkarmadığını şimdi anladınız mı? AKP ve DEDAŞ, birbirini besliyor! Şanlıurfa’da özellikle kırsalda elektrik kesintileri can yakıyor. Kuyulardaki sulama sistemi elektriksiz çalışmadığı için tarlada ürünler kuruyor. Hem vatandaşlar temiz içme suyunu temin edemiyor hem de hayvanlar susuzluktan telef oluyor. AKP’li vekiller ile DEDAŞ birbirleriyle gayet iyi geçinirken olan gariban Şanlıurfalılara oluyor."