Yeşil Sol Parti'li Ayan: DEDAŞ 200 işçinin iş akdini haksız yere feshetti

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'nde (DEDAŞ) yaşanan işten çıkarmaları gündeme taşıdı.

Ayan, DEDAŞ'ta 200 işçinin iş akdini haksız şekilde feshedildiğini söyledi.

Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'da, DEDAŞ'ın, uzun elektrik kesintileriyle bölge çiftçisini zor durumda bıraktığını, borçları olmamasına rağmen bazı köylülerin elektriğini kestiğini belirtti.

Öte yandan DEDAŞ işçilerinin sendikaya üye olmak istediklerini belirten Ayan, "DEDAŞ işçileri İş Kanunu'ndan doğan en ulvi haklarını talep ediyorlar. Asgari ücret ve yüzde 80 zam net ücret istiyorlar. 6 ayda bir maaş ikramiyesi, banka promosyonu istiyorlar. Bu taleplerin tamamı İş Kanunu'ndan doğan en ulvi hakları" diye konuştu.

İstekleri karşılanmayan 2 bin DEDAŞ işçisinin oturma eylemi yaptığını ve iş bıraktığını anımsatan Ayan, DEDAŞ'ın 200 işçinin iş akdini haksız şekilde feshettiğini belirtti. (AA)