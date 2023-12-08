Kemer’de faaliyet gösteren My Bella şirketinde hak gaspı: 2 aylık maaş ödenmedi

Antalya’nın turistik bölgelerinden biri olan Kemer’de tekne turları yapan My Bella isimli bir firmada yaz tatilinde hem okul harçlığını çıkarmak hem de ailesine destek olmak için çalışan bir üniversite öğrencisi Patronların Ensesindeyiz’e ulaşarak uğradığı haksızlıkları anlattı.

Yaklaşık 2 aylık ücretinin ödenmediğini belirten üniversite öğrencisi turizm işçisi, işten çıkarılırken tüm alacakların ödendiğine dair bir evrak imzalatıldığını ve ardından yalnızca 1000 TL gibi komik bir rakamın hesabına yattığını aktardı.

Erzurum Atatürk Üniversitesinde okuyan öğrenci, yaşadıklarını, çalışma koşullarını ve taleplerini anlattı.

Merhaba kendini bize tanıtabilir misin?

Atatürk Üniversitesinde Orman ve Orman Ürünleri Fakültesinde okuyorum. 21 yaşındayım. Antalyalıyım ve Antalya’da yaşıyorum. Turizm bölgesinde yaşadığımız için geçimimizi sağlamak için yazları turizm işlerine çıkıyorum. Bu yaz da tekne turları yapan bir yerde çalıştım.

Antalya’da nerde çalıştın ve neler yaşadın bize biraz bahsedebilir misin?

Tabii. Antalya’da Kemer Marina’da bulunan My Bella isimli tekne turları yapan bir yerde çalıştım. Yanında çalıştığım patronum tanıdıktı ve aslında kendisine güvenerek işe girmiştim. İşe girmeden önce konuştuk ve belirli bir ücret karşılığında anlaştık, işe başladım. Patronum uzun yol kaptanıydı ve ben de denizcilik lisesi mezunu olduğum için bana işi öğretebileceğini söylemişti. Ben hem tanıdık olduğundan güvendiğim için hem de bu işi yapabileceğimi düşündüğüm için girdim. Çalıştığım aylar boyunca sigorta girişim yapılmadı. Yaklaşık iki ayım geçti. İlk girdiğim ay asgari ücret 8 bin 500 TL idi sonraki ay ise 11 bin 500 oldu. Ancak ben işten çıkarken tüm paramı aldığıma dair bir makbuz imzaladım. İmzaladıktan sonra param yatacaktı ancak hesabıma yatan para 1000 TL. 2 ay çalıştım ve sadece 1000 lira para yatırıldı.

Turizm emekçisi olarak çalışma koşulların nelerdi?

Çok ağır şartlarda çalışıyordum. Kendi işim dışında geminin ufak tefek bakımlarını dahi yaptığım oluyordu. Günde iki sefer atıyorduk en az. Sabah en geç 08.00’de iş başı yapıp akşam 22.00’ye kadar çalıştığım olmuştur. Zaten gemide yatıp kalkıyordum. İki ayım bu şekilde geçti anlayacağınız.

Patronların Ensesindeyiz Ağına nasıl ulaştın? Ya da kim yönlendirdi seni?

Benden sonra başka bir personel işe girdi. Durumu kedisine anlattım ve o da benzer şeyleri ilk kez duymadığını patronun hep böyle yaptığını söyledi. Sonra bir gün kendisinin sosyal medya hesabında Patronların Ensesindeyiz’i paylaştığını gördüm. Biraz bakındıktan sonra bir cesaret iletişim kurdum ve bağlantıyı ilerlettik.

Peki son olarak senin gibi öğrencilere ve turizm emekçilerine söylemek istediğin bir şey var mı?

Sektör zor bir sektör. Ben 2 ay çalıştım ve karşılaştığım sonuç buydu. Hakkımı arıyorum. 21 yaşındayım ve haliyle patron da tanıdık olduğu için güvenmiştim. Ama her şeyden önemlisi ben okul harçlığımı çıkarmak ve aileme destek olmak için yazın çalıştım. Ve ücretim hala ödenmedi. Bu yüzden Patronların Ensesindeyiz’e başvurdum. Arkadaşlarıma diyeceğim, böyle konular olduğunda hep adım atıyoruz. Ben de öyle yaptım ama en başta nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyormuş. Son olarak ben hak ettiğim ücretlerimin hepsinin derhal ödenmesini istiyorum. Haklarımı almak için elimden ne gelirse yapacağım.