Direnişin 11. gününde Özak Tekstil işçilerine barikat

Urfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Özak Tekstil fabrikasında, Öz İplik-İş’ten istifa ederek Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'nda (BİRTEK-SEN) örgütlenmeye başlayan işçiler, BİRTEK-SEN üyesi bir kadın işçinin işten atılması sonucunda üretimi durdurarak direnişe başlamışlardı.

Dün jandarmanın coplu ve biber gazlı müdahalesinde sendika yöneticileri ve işçilerinin aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı. İşçiler bugün 11. gününde direnişlerine devam ediyor.

Dün fabrikanın önünü kapatan jandarma bugün barikatı genişleterek caddeyi de kapatırken, işçilerin barikatların önüne gitmelerine izin verilmiyor.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen "Ankara'dan komutan gelmiş, yani bütün Türkiye kolluk kuvvetlerini Özak patronunu korumaya getirmişler" dedi.

İşçiler öğlene kadar kendileriyle görüşme yapılmazsa barikatların önüne gitmeye hazırlanıyor.

BİRTEK-SEN'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada işçilerin taleplerinin kabul edilmesi için fabrika yönetimine öğlene kadar süre verdiği belirtildi ve işçilerin talepleri sıralandı:

"Özak Tekstil işçilerinin direnişi 11. gününe de jandarma engeliyle başladı. İşçileri barikatın yanına da yaklaştırmıyorlar. Yedek kuvvet getirmişler.

İşçiler, taleplerinin kabul edilmesi için fabrika yönetimine öğlene kadar süre verdi. Aksi taktirde işçiler fabrikanın önüne yürüyecekler.

Taleplerimizi bir kez daha hatırlatıyoruz:

1- Sendikal nedenle işten atılan arkadaşımız işe geri alınacak.

2- İçerde işçilere sendikadan istifa ve sendika değiştirme baskısı son bulacak.

3- Direnişte geçen günlerin ücretleri kesilmeyecek.

4- Fabrikanın büyük çoğunluğu olan 500 işçinin üye olduğu sendikamız tanınacak.

Direne direne kazanacağız!

Birleşe birleşe kazanacağız!"