Kemeraltı esnafı: Zamlar geri alınsın!

İzmir'de 10 binden fazla işyerinin bulunduğu Kemeraltı Çarşısı'nda 3 bin lirayı aşan elektrik faturası gelen esnaf zamları protesto etti. Konak Meydanı'nda "Zamları geri al", "Yap bir indirim, kaç yıllık müşteriniz" yazılı dövizler taşıyan Kemeraltı esnafı, "Esnafın dayanacak gücü kalmadı", "Elektrik zammı geri alınsın" sloganları attı. Kemeraltı Çarşısı'nın çeşitli yerlerine de pankart asıldı.

Esnaf adına basın açıklamasını okuyan Kemeraltı Hayat Platformu Başkanı Cem Ceylan, pandemi sürecinden itibaren esnafın zor günler geçirdiği söyledi. Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Pandemi süreci, düşen işlerimiz, ciro kayıplarımız, salgın önlemi olarak kapatılan işyerleri ve karşılanamayan giderler esnafımızın yeniden borçlanmasına yol açtı. Banka kredilerinin geri ödemelerini, genel giderlerimizi, çalışanlarımızla birlikte ailelerimizin nafakasını karşılamaktan uzak cirolarımız, önceki yıllarda yaptığımız tasarrufların da erimesine neden oldu. Kimimiz evini, kimimiz arabasını satarak açık tuttu dükkanını. Gelinen noktada artık tüm küçük esnaf nefes alamaz durumda. Birçok köklü işletme kepenk kapatma noktasına gelmiştir. Biz, esnafın nefesini kesen zamların geri alınmasını istiyoruz."

'Elektrik faturaları kiramızla aynı'

Seramik atölyesi sahibi bir esnaf, "Elektrik faturaları kiramızla aynı olmaya başladı. Geri alınmasını istiyoruz. 10 gün zamlı elektrik faturam bin 140 lira geldi. Kimi zengin ediyoruz" dedi.

7 yıllık restoran işletmecisi olduğunu söyleyen bir başka esnafsa, "Pandemiyle boğuşuyoruz. 8 ay kapalı kaldık ama bu elektrik zamları başka bir darbe oldu. Kiramı geçen elektrik faturası almaya başladım. Buna itiraz ediyoruz. Yakında yüzlerce esnaf kepenk kapatmak zorunda kalacak. Bırakın geçinmeyi, dükkanlarımızı açık tutamayacağız. 2-3 bin lira elektrik faturam gelirdi, şu an 6 binleri buldu. Geri alınmasını istiyorum, kabul etmiyorum" diye konuştu. (ANKA)