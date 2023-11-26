Kemalpaşa Semt Evi'nin düzenlediği etkinlikte çiftçiler bir araya geldi

İzmir'de Kemalpaşa Semt Evi'nin düzenlediği birlik ve dayanışma buluşmasına Bağyurdu ve çevre köylerden çiftçiler katıldı.

Bağyurdu Belediyesi Evlendirme Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuk olarak Ziraat Mühendisi Emel Rona Çetin, Prof. Dr. Zuhal Okuyan ve Ovacık Doğal Üretim Kooperatifi Başkanı Hayati Güngören yer aldı.

Etkinlik bölgede yaşayan çiftçilerden Recep Aşkıngil'in açılış konuşmasıyla başladı. Kemalpaşa Semt Evi'nin yaptığı birlik ve dayanışma buluşmasının çiftçiler için önemli olduğunu ifade eden Aşkıngil, bu etkinliğin bir başlangıç olduğunu, sonraki süreçte bu birlikteliğin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Hastalıkların önemli bir bölümü gıda ve tarımla ilgili

Sonrasında söz alan Prof. Dr. Zuhal Okuyan; tarımda çok fazla ilaç kullanıldığını ve yaşanan hastalıklarının önemli bir bölümünün gıda ve tarımla ilgili olduğunu dile getirdi. Tarımda tekelleşmenin sonuçlarına değinen Okuyan, şeker fabrikalarının kapanmasının ve şeker pancarına kısıtlama getirilmesinin Cargill gibi şirketlerin şeker şurubu satmasının önünü açtığını ve bunun da insanların sağlığını bozduğunu vurguladı. Dünyada gıdaya ulaşımdaki eşitsizlikleri vurgulayan Okuyan, Küba'nın gıda güvenliği ve ekolojik tarımla ilgili yaptığı çalışmalardan söz etti.

Son olarak TKP'nin tarım belgelerinden bahseden Okuyan, ana başlıklar halinde TKP'nin tarım politikalarını şöyle sıraladı:

- Alet, makine kullanımı ve sulama gibi ihtiyaçlar kooperatifler aracılığıyla yapılacak.

- Tarım arazilerinin kaybına izin verilmeyecek, toprağa zarar veren pratiklere son verilecek.

- Su kaynakları israf edilmeyecek, ithalat bağımlılığına son verilecek.

- Tarımla ilgili özelleştirilen bütün kurumlar devletleştirilecek.

- Yerel tohum ve bitki çeşitliliği planlanacak.

- Merkezi planlamayla ucuz gıda sağlanacak.

- Çiftçilerin borçları silinecek.

Ovacık'ta kooperatif deneyimi

Prof. Dr. Zuhal Okuyan'dan sonra söz alan Ovacık Doğal Üretim Kooperatifi Başkanı Hayati Güngören, kooperatiflerin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda dayanışma içerisinde olunursa bir anlamı olacağını vurgulayarak, kendi kooperatif deneyimlerinden söz etti.

Güngören, Ovacık'ta köylülerin yaşadığı sorunlar ve üreticilerin emeklerinin karşılığını alamaması üzerine başlayan kooperatif deneyiminin, öğrencilerle sosyal ve ekonomik dayanışma içerisine girilmesiyle Türkiye'nin birçok noktasında dayanışma duygularının ortaya çıktığını belirtti.

Kooperatifin bazı kriterleri olduğunu söyleyen Göngören, kadın üreticilere destek verdiklerini ve kooperatife üye olan üreticilerle ilaç ve fenni gübre kullanılmaması, doğaya zarar verilmemesi ve şiddet uygulanmaması konusunda sözleşme imzaladıklarıı açıkladı.

Kiraz üreticilerinin sorunları

Etkinlikte söz alan diğer konuşmacı Ziraat Mühendisi Emel Rona Çetin, kirazda daha verimli ve kaliteli ürün almak için nasıl gübre yapılması gerektiğine dair sunum gerçekleştirerek, kiraz üreticilerinin sorularını yanıtladı. Üreticilerin ilgiyle dinlediği toplantı etkinliklerin düzenli olarak devam edeceği bilgisinin verilmesi ve dayanışmanın genişletilmesi çağrısıyla sona erdi.