Kemal Türkler mezarı başında anıldı

Maden-İş Sendikası Genel Başkanı, DİSK kurucusu ve kurucu genel başkanı Kemal Türkler katledilişinin 43. yılında mezarı başında anıldı.

Haber Merkezi

DİSK kurucularından, DİSK ve Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler katledilişinin 43. yılında mezarı başında anıldı.

Anmaya Kemal Türkler'in ailesi, DİSK yönetimi, DİSK şube örgütleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Türkiye Komünist Partisi "Kemal Türkler'i saygıyla anıyoruz. Her şey emeğin olacak" pankartıyla katıldığı anmada "Kemal Türkler kavgamızda yaşıyor" sloganları attı.

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