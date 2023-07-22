Kemal Türkler mezarı başında anıldı

DİSK kurucularından, DİSK ve Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler katledilişinin 43. yılında mezarı başında anıldı.
Anmaya Kemal Türkler'in ailesi, DİSK yönetimi, DİSK şube örgütleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Türkiye Komünist Partisi "Kemal Türkler'i saygıyla anıyoruz. Her şey emeğin olacak" pankartıyla katıldığı anmada "Kemal Türkler kavgamızda yaşıyor" sloganları attı.
Patronların, emperyalistlerin silahlandırdığı faşistler tarafından 43 yıl önce katledilen Kemal Türkler’i saygıyla anıyoruz.— TKP - İstanbul (@istanbul_tkp) July 22, 2023
Cinayetler, katliamlar sömürü düzeni sürsün diyedir.
Biz bu düzeni değiştireceğiz! Sömürücülerden, onların tetikçilerinden hesap soracağız!@tkpninsesi pic.twitter.com/EEcA7QmEfm