Kemal Türkler mezarı başında anıldı

Patronların, emperyalistlerin silahlandırdığı faşistler tarafından 43 yıl önce katledilen Kemal Türkler’i saygıyla anıyoruz.



Cinayetler, katliamlar sömürü düzeni sürsün diyedir.



Biz bu düzeni değiştireceğiz! Sömürücülerden, onların tetikçilerinden hesap soracağız!@tkpninsesi pic.twitter.com/EEcA7QmEfm