Kemal Okuyan'dan yeni kitap: Hatırlatma Dozu - AKP Türkiyesi'nde Liberal Hezeyanlar

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın "Hatırlatma Dozu: AKP Türkiyesi'nde Liberal Hezeyanlar" başlıklı yeni kitabı Yazılama Yayınevi'nden çıkarak okuyucusuyla buluşacak.

Çizimlerini Sait Munzur'un yaptığı Okuyan'ın yeni kitabı Hatırlatma Dozu'nun arka kapağındaki tanıtım yazısı şu şekilde:

"Liberalizm Türkiye’de kendi sınırlarının çok ötesine geçti, bir yandan solu düzen adına ıslah ederken diğer yandan milliyetçilik ve İslamcılık gibi, 1960 ve 70’li yıllarda karşı-devrimci bir misyonla hareket eden akımların “merkez”e yerleşmesine yardımcı oldu. Bununla da kalmadı, Türkiye’nin köksüz ve sonradan icat olan sosyal demokrasisinin sermaye düzeninin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılıp sağcılaştırılmasında rol üstlendi.

Yeni CHP’nin etrafı fena halde kirleten yakıtı, liberalizmdir.

Peki bütün bunları nasıl becerdi liberalizm?

Kitapta bu sorunun yanıtını bulacaksınız."

Kitabı Yazılama Yayınevi'nin internet sitesinden sipariş edebilirsiniz.