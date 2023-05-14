Kemal Okuyan'dan tepki: Görev kağıdını fotokopi ile çoğaltıp istedikleri kadar oy veriyorlar

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, polislerin usulsüz oy kullanımına ilişkin sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı.

Denizli'de ikinci kez oy kullanmaya çalışan polisleri TKP müşahitlerinin engellemesine yönelik haberimizi paylaşan Okuyan, "Bu konuyu sürekli gündeme getirdik. YSK’da temsilcisi bulunan partiler dinlemediler bile. Görev kağıdı ile defalarca oy kullanan polislerin seçimlere etkisi seçmen yazılan yabancılardan daha fazla. Görev kağıdını fotokopi ile çoğaltıp istedikleri kadar oy veriyorlar" ifadesini kullandı.