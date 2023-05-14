Kemal Okuyan'dan mükerrer oy uyarısı: 'Tutanak tutturmak yetmez'

Birçok seçim bölgesinden polislerin sandık sandık gezerek mükerrer oy kullanma girişiminde bulundukları haberleri geliyor.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan da birçok yerden "görev kağıdı" ile birden çok kez oy kullanımına ilişkin bilgiler aldıklarını dile getirdi, sandık görevlilerini ve müşahitleri bu konuya dikkat etmeye çağırdı.

Okuyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şu anda neredeyse her yerde görev kağıdı ile birden fazla oy kullanıldığına ilişkin bilgi geliyor. Tutanak tutturmak yetmez. Bu şekilde oy kullanımı engellenmeli. Bütün görevli ve müşahitler dikkat etmeli." diye belirtti.