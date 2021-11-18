Kemal Okuyan: Yeni bir Türkiye yaratmak zorundayız

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından TL'deki değer kaybı sürüyor. Dolar/TL tarihinde ilk kez 11 seviyesini aştı.
Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan da bu düzenin halka uzatacağı tek bir sağlam dal olmadığını belirterek "Yeni bir Türkiye yaratmak zorundayız" dedi.
Okuyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Lira’daki değer kaybının hızı internet haber mecralarının hızından yüksek. Sabahtan akşama fiyatlar sürekli artıyor. İnsanlar tutunacak dal arıyor haklı olarak ama bu düzenin halka uzatacağı sağlam tek bir dal yok. Yeni bir Türkiye yaratmak zorundayız."
Lira’daki değer kaybının hızı internet haber mecralarının hızından yüksek. Sabahtan akşama fiyatlar sürekli artıyor. İnsanlar tutunacak dal arıyor haklı olarak ama bu düzenin halka uzatacağı sağlam tek bir dal yok. Yeni bir Türkiye yaratmak zorundayız.— Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) November 18, 2021