Kemal Okuyan: Yeni bir Türkiye yaratmak zorundayız

Lira’daki değer kaybının hızı internet haber mecralarının hızından yüksek. Sabahtan akşama fiyatlar sürekli artıyor. İnsanlar tutunacak dal arıyor haklı olarak ama bu düzenin halka uzatacağı sağlam tek bir dal yok. Yeni bir Türkiye yaratmak zorundayız.