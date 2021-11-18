Açlık sınırı 18 yılda 6,5 katına çıkarak enflasyondan hızlı arttı

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi, "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ekim 2021 Dönem Raporu"nu yayımladı. Raporda açlık sınırının 18 yılda 6,5 katına çıktığı belirtilirken, yoksulluk sınırının ise 10 bin TL'nin üzerine çıktığı ifade edildi.

Raporda, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için sadece gıdaya yapılması gereken minimum aylık harcama tutarı 2 bin 988 TL olarak belirtildi. Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak hesaplanan yoksulluk sınırı ise 10 bin 335 TL olarak raporda yerini aldı.

Açlık sınırının geçtiğimiz yılın ekim ayında 2 bin 362 TL olduğunu belirten raporda, açlık sınırındaki artışın 626 TL olduğunu vurgulandı. Aynı zaman aralığındaki asgari ücretteki artışın ise yalnızca 502 TL olduğuna dikkat çekildi.

Raporda açlık sınırının 18 yılda 6,5 katına çıktığı belirtilirken ve "2003 yılının ekim ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 15,4 liraya sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 99.60 liraya sağlıklı beslenebilmektedir. Buna göre 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6,5 katına çıktı. Aynı dönemde enflasyon ise 5,63 katına yükseldi. Buna göre açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artışın üzerinde gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

Araştırma kapsamında 3 büyük ile ait Ekim 2021 dönemi açlık sınırı verilerine de yer verildi. Açlık sınırı İzmir'de 3 bin 225 TL, İstanbul'da 3 bin 150 TL, Ankara'da ise 2 bin 908 TL olarak tespit edildi.