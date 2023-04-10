Kemal Okuyan: Tek ihtiyaçları solun meşruiyetini kullanmak, sol CHP ve HDP'ye bunu hediye ediyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TELE 1 ekranlarında Zeynel Lüle ile Habere Doğru programına konuk oldu.

Siyasi partilerin milletvekili adayı listelerini YSK'ye teslim etmelerinin ardından yaşanan tartışmalara değinen Okuyan, partileri birbirinden ayıran noktalara ve seçim kanunun yapısına dikkat çekti. Siyasette program ve ilkelerin önemsenmediğini belirten Okuyan, "Ne yazık ki siyasi partiler artık isimler üzerinden bir seçim çalışması yürütüyorlar. Popüler isimleri katmaya çalışıyorlar. Bir partinin içinden 4-5 partinin adayını göstermesi enteresan bir durum ama bu da seçim kanunun ne kadar ucube bir kanun olduğunu gösteriyor. Biz parti olarak bu tablonun dışında kalmayı becerdik. Kendi ilkelerimiz ve programımızla, kendi adaylarımızla giriyoruz. TKP'nin adayları nerede olurlarsa olsunlar aynı şeyi savunuyorlar. Ne dediği belli olan bir parti var" ifadelerini kullandı.

Seçimlere Sosyalist Güç Birliği'yle giren TKP ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nı ayıran noktanın ne olduğu sorusuna Okuyan şu yanıtı verdi:

"Sosyalist Güç Birliği bir seçim ittifakı olarak kurulmadı. Daha uzun vadeli bir ittifak olarak kuruldu. Sosyalist Güç Birliği'nin kuruluş aşamasında hep ilkeleri öne çıkardık. Anlaştığımız temel ilkeler doğrultusunda benzer şeyleri söyleyen bütün siyasi oluşumlarla yan yana geliriz. Antiemperyalizm, laiklik savunusu ve sermaye sınıfına karşı emekçi halkın çıkarlarını savunmak... Emek ve Özgürlük İttifakı bu üç başlık için bize göre başka şeyler söylüyor. Bu konularda farklı düşünerek de solcu, sosyalist olunabilir dendiğinde iş değişiyor. Bir ülkede tarikatlara, cemaatlere, emperyalizme karşı dik durmadan; patronların karşısında kararlı bir şekilde durmadan sosyalist nasıl olunur?"

'Barajı aşmak için inanmadığımız ittifakta olmayız'

İki ittifakı bir araya getirmek için girişimler olduğunu kaydeden Kemal Okuyan, "Bu bir HDP düşmanlığı değil. Biz Hasan Cemal ile hayatta yan yana gelmeyiz. ABD ile bölgesel işbirliği içerisinde olan bir hareketle yan yana gelmeyiz. Bu da bizim hakkımız. İki ittifakı yan yana getirmeye dönük girişimler oldu. Biz, seçim barajını aşmak için inanmadığımız bir ittifakın partisi olmayız dedik" diye konuştu.

Okuyan, Yeşil Sol listelerinden aday gösterilen sembol isimleri "Hasan Cemal'in, Cengiz Çandar'ın adaylığı bir ayrıntı değildir, mesajdır. Sosyalistler zaman zaman HDP'ye katılsınlar ama HDP'nin temel politikalarını değiştirmesinler diye bakıyorlar" sözleriyle yorumladı.

'Onların tek ihtiyaçları solun meşruiyetini kullanmak'

Yeni Meclis'te solu bekleyen tehlikelere işaret eden Okuyan, "CHP ve HDP'nin kendi çizgileri var. Onların tek ihtiyaçları solun meşruiyetini kullanmak. Sol Türkiye'de de dünyada da toplumsal onay kaynağıdır. Solu ikna ederseniz sanki haklıymışsınız gibi olur. Sol hem HDP hem CHP'ye bunu hediye ediyor. CHP ve HDP de hep bildiklerini okuyor" dedi.

'Neyi savunduğumuz belli'

Meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri arasındaki farka dikkat çeken Okuyan, "Parlamento seçimlerinde partiler nasıl bir Türkiye vaat ettikleriyle oy ister. Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'na baktığımda nasıl bir Türkiye istediklerini anlayamıyorum. Bir devrimci arkadaşımızla Hasan Cemal aynı Türkiye'yi istemezler. Emek ve Özgürlük İttifakı birbirinden radikal farklılıklara sahip Türkiye projeksiyonları yapıyor. Bu iyi bir şey değil. Bizim Sosyalist Güç Birliği'nde bir doğrultu ortaklığımız var. Neyi savunduğumuz belli" ifadelerini kullandı.

'Bizde ünlüler değil, gönüllüler var'

Yakın zaman önce yaşanan deprem ve uzun süredir kendini hissettiren ekonomik krize karşın popüler isimlerin adaylıklarının konuşulmasını eleştiren Kemal Okuyan, TKP'nin halkın adaylarını belirlediğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Adaylarımız arasında motokuryeler, market işçileri, tekstil işçileri, hekimler, eğitim emekçileri, işsizler öğrenciler var. Biz bir işçi sınıfı partisiyiz, emekçi sınıfı temsil etme iddiasındayız. Bu arkadaşlarımızın hepsi mücadelenin içerisinden geliyorlar. Kendi mahallelerinde, işyerlerinde sevilen insanlar. Ünlüler değil, gönüllüler var bizde."

Yeni Meclis'te sağ politikaların ağırlık kazanabileceğine işaret eden Okuyan "Bugün ittifak yapan partiler yeni Meclis'e girdiklerinde neyi savunacaklar. Belki de bugün muhalif görünen birçok isim AKP ile birlikte davranacak. Bunun garantisi var mı? Biz niye çektik bu acıyı 20 yıldır? Bizim derdimiz tek başına Erdoğan değildi, bu politikalardı. Türkiye, bu seçim süreciyle beraber parlamentosunun ciddi bir biçimde şimdiye kadarkilerin ötesinde sağcılaştığı bir dönem yaşayacak. Ve burada bazı popüler isimler üzerinden sol, bir aksesuara dönüşüyor. Belki Erdoğan'dan kurtulmuş gibi olacağız ama belki de Erdoğan'la yeniden işbirliği yapacak aktörler girdi muhalefet saflarına" uyarısında bulundu.

TKP'ye yönelik "oyları bölüyorsunuz" eleştirilerine yanıt veren Kemal Okuyan, "Türkiye'deki sosyalist, devrimci, yurtsever oyları bölmeyin diyoruz. Bize göre düzen partilerine giden sağcı oydur sosyalistlerin oyunu bölen. Biz hakkımızı istiyoruz. Diyelim ki TKP barajı geçmedi ama yüzde 2-3 oy aldı. Türkiye inanılmaz umutlu hale gelir, insanlar ayağa kalkar ve o noktaya gelen bir TKP Türkiye'yi değiştirmeye başlar. TKP hep takdir gören bir parti. Örgütlü ve tutarlı bir parti. Bu partinin güçlenmesi Türkiye'de emperyalizme, gericiliğe ve sermayeye karşı insanların dik durma yeteneklerini artıracaktır. Her şey milletvekili olmakla bitmiyor. Bu temel bir şey olsaydı TKP de pazarlık yapar, bir yolunu bulur girerdi. Ama bedeli çok ağır olurdu. TKP kendisine ihanet etmiş olurdu. Eninde sonunda kendi politikalarımız ve çabamızla Meclis'e gireceğiz" dedi.

Sosyalistlerin ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma girişimlerine değinen Okuyan, cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu neden desteklerini şu sözlerle anlattı: "Arayışımız sosyalistlerin ortak aday göstermesiydi. Burada çok fazla tartıştık, zaman yitirdik. Zaman geçtikçe de inandırıcılığını yitirdi. Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleme konusunda çok kararlı bir seçmen var. Bu seçmene biz her şeyi anlatabiliyoruz ama cumhurbaşkanlığı seçimlerinde meselenin Erdoğan'ın gidip Kılıçdaroğlu'nun seçilmesinden ibaret olmadığını anlatamadık. Dolayısıyla Erdoğan gitmeden Türkiye'de bazı şeyleri tartışmak imkansız. Gözüyle görmesi lazım halkın ve Erdoğan'ın aradan çekilmesi lazım. Erdoğan'ın yeniden seçilmesi bu ülkede geniş bir kesimin ülkeyle bağını koparacak, umudunu kesecek."