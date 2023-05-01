Kemal Okuyan seçimlerden önceki son 13 günü değerlendirdi: 'Bunlara dikkat etmek gerekiyor'

Türkiye Komünist Partisi'nin İstanbul'daki 1 Mayıs kortejinde yürüyen TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Sözcü TV'ye konuştu.

Bugünkü 1 Mayıs kutlamalarının en kalabalık 1 Mayıs olmadığını ancak "en heyecanlı ve umutlu 1 Mayıs" olduğunu belirten Kemal Okuyan, "Bu kadar ağır bir depremden sonra bu tabloyu görmek iyi. Bir heyecan var, bir umut var. Belli ki Türkiye'de insanlar 'bir şeyler değişmeli' fikrinden 'bir şeyler değişecek' fikrine gelmiş durumda" dedi.

'İnsanların karamsarlıktan biraz da olsun çıkmış olmaları sevindirici'

1 Mayıs meydanlarına işaret eden TKP Genel Sekreteri Okuyan, "Bu değişim nedir? Burada oldukça farklı görüşler var. Üç farklı ittifakın bileşenleri var 1 Mayıs'ta; ortak bir duyguyla bir araya geldik. Öte yandan, gerçekten de daha önceki 1 Mayıslardan daha umutlu, daha heyecanlı gördüm insanları. Bu iyi, çünkü umut bizim en büyük enerjimizdir. Biz ülkemizi iyiye doğru değiştireceksek, umutla hareket ederiz. İnsanların karamsarlıktan biraz da olsun çıkmış olmaları sevindirici" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zonguldak mitingi hakkında görüşleri sorulan Okuyan, "Zonguldak tabii eski Zonguldak değil. O kadar talan edildi ki maden ocakları, kömür işletmeleri. Öte yandan da Zonguldak, her zaman işçi sınıfının simgesel kentlerinden birisidir. Bu yüzden orada miting yapılması Kılıçdaroğlu açısından anlamlı. Tabii Türkiye'nin bütün kentlerinde işçiler yaşıyor ama Zonguldak Türkiye işçi sınıfının tarihi açısından önemli bir yer" yanıtını verdi.

'Halkımız dürüst, ahlaklı bir siyaset anlayışını savunmalı diye düşünüyorum'

14 Mayıs seçimleri öncesindeki son 13 günün nasıl geçmesi öngördüğünün sorulması üzeri Kemal Okuyan, "Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor. Her birimizin Erdoğan'ın gitmesine ilişkin gerekçeleri farklı farklı. Gidecek mi? 13 gün çok uzun bir süre Türkiye gibi ülkelerde. Dikkat edin, anket şirketleri afallamış durumda; çünkü sürekli oynuyor. O yüzden de öncelikle hiç kimse rehavete kapılmasın. 'Gidecek' diyoruz, ama öte yandan da herkes yurttaşlık sorumluluğuyla hareket etmeli" dedi.

"Dediğim gibi iradesi doğrultusunda kimse kimseye şantaj yapmasın, korkutmasın, kimseyi hile bulaştırmasın. Herkes iradesini sandığa özgürce yansıtsın" diyen TKP Genel Sekreteri Okuyan, "Seçim sonucuna ilişkin kim kesin konuşuyorsa, halkı aldatıyor demektir. Dediğim gibi 13 gün Türkiye gibi ülkelerde çok uzun bir süre. Buna dikkat etmek gerekiyor. Tuzaklardan, yalanlardan, belden aşağı vurmanın en işe yarayacağı süredir bu 13 gün. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Halkımız dürüst, ahlaklı bir siyaset anlayışını savunmalı diye düşünüyorum" ifadeleriyle görüşlerini paylaştı.