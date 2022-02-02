Kemal Okuyan: Sağı daha fazla meşrulaştıracak bir adaya kesinlikle oy vermeyiz

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Halk TV'de Can Coşkun'a konuk oldu.

'Sağı daha fazla meşrulaştıracak bir adaya kesinlikle oy vermeyiz'

İkinci turda Kılıçdaroğlu'na oy tartışmasına ilişkin soruya yanıt veren Okuyan şöyle konuştu:

"Topladığımız konferansta biz net bir karar aldık, cumhurbaşkanlığı seçiminde emekçi halkın adayını çıkarmak. Bu bizim kararımız. Bana sorulan soru şöyleydi, 'Erdoğan ile Kılıçdaroğlu ikinci tura kaldı, TKP ne yapar?' Bizim şöyle bir kararımız daha var, Erdoğan'ın yeniden seçilmesine yardımcı olacak bir tavır geliştirmeyeceğiz biz. Bu çok açık ama bu tek kararımız değil. Sorduğunuz soruda nasıl bir profil eki var. Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu veya dışarıdan bir adayın profil olarak çok farkı kalmadı. CHP ya da genel olarak muhalefet toplumu çok uzun bir süredir sağa doğru ittiriyor, sağı meşrulaştırıyor. Halkın çok büyük bölümü Erdoğan'ın gitmesine odaklandı, biz bütün gücümüzle bunun temel mesele olmadığını anlatmaya çalışıyoruz ama öyle bir kilitlenme yaşanıyor ki, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığında ikinci tura kalırsa kimi desteklersiniz?' sorusu soruluyor. Sağı daha fazla meşrulaştıracak bir adaya kesinlikle oy vermeyiz. Akşener söz konusu olduğunda, geldiği gelenek açısından bizim açımızdan meşruiyeti olmayan birisidir. Bu Kılıçdaroğlu'nun politikalarını savunmamız anlamına gelmiyor. Ben o programda uzun uzun işçi sınıfı hareketinin, devrimci hareketin önünde CHP'nin engel olduğunu uzun uzun anlattım.

Halkımız haklı olarak Erdoğan'ın gitmesini istiyor. Biz konferansta bir karar aldık, bu karar uyarınca bir soru geldi, Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa diye, veririz ama daha süre var.

'Asıl mesele Türkiye işçi sınfının siyasete ağırlık koyması'

Bugün Türkiye'de ciddi bir mücadele başladı belki çok yansımıyor medyaya ama işçiler zamlara, enflasyona karşı çok ciddi bir mücadele başlattı. Metal işçileri ayakta, kuryeler ayakta, tekstil işçileri ayakta, dün bir çorap fabrikasında işçiler direndi ve kazandılar. Şimdi biz bu mücadeleye odaklanmak istiyoruz, asıl mesele Türkiye işçi sınfının siyasete ağırlık koyması. Belki önümüzdeki dönemde öyle şeyler olacak ki adayı konuşamaz hale geleceğiz. Bizim amacımız bu, emekçi halk ayağa kalkıp sözünü söylemeli.

Şu günkü koşullarda karşımıza böyle bir konu olursa biz aldık kararımızı zaten. Bugünkü koşullarda böyle devam ederse, biz ilk turda adayımızı çıkarırız, ikinci tura kalırsa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında bir kilitlenme olursa... Belki de Erdoğan aday olmayabilir, anketlerde yüzde 20-30'larda kalabilir. Bu mümkün. O yüzden bizimkisi Millet İttifakı'na destek değil, şuna destek, Erdoğan varlığıyla Türkiye toplumunun daha da sağcılaşmasına neden oluyor.

Biz Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'nı desteklemeyeceğiz ama dediğim gibi bir kilitlenme oldu, ikinci turda bir CHP'li adayla Erdoğan karşı karşıya geldi, örneğin Kılıçdaroğlu. Biz burada eleştirimizi ve sözümüzü söyleyerek adım atacağız. CHP'nin bugünkü siyasi çizgisiyle TKP arasında bir karşıtlık var. Biz CHP'ye ya da bir adaya destek vermeyi düşünmüyoruz ama bir kilitlenme olursa bu aday ya da yeni bir cumhurbaşkanı sorunları çözmeyecek diyeceğiz halka. Bu sorunları çözecek olan halkın örgütlenmesi. Biz mücadelemiz ve hedeflediğimiz Türkiye üzerinden Erdoğan gölgesinin kalkması için böyle bir karar alırız."

İttifak gündemi

İttifak tartışmasına ilişkin soruya da yanıt veren Okuyan, "Eninde sonunda bir ittifak ortaya çıkacak, bu ittifakın kapsamını belirleyecek olan şey ilkeler" dedi. "İttifaktan ümitli misiniz?" sorusuna da yanıt veren Okuyan, ümitli olduğunu dile getirdi.

Elektrik faturası soyguna dair de konuşan Okuyan, "Bu elektrik faturaları tek başına Türkiye'de muazzam bir halk hareketi ortaya çıkması için gerekçe, bu faturalar ödenemez. Biz insanlara diyeceğiz ki mahalleli olarak çıkın elektriğinizin kesilmesini engelleyin, elektrik kesmeye gelen emekçilere diyeceğiz ki, halkın yanında durun, kimsenin elektriğini kesmeyin. Bu mücadele yükselirken sol da yükselecek" ifadesini kullandı.