Kemal Okuyan: Partiler şirketleşiyor, amblemler yerini logolara bırakıyor

Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılarak kurduğu Yeni Parti, ismi ve isminden oluşan logosuyla tartışma konusu oldu. Sosyal medyada kimi kullanıcılar ismi yaratıcı bulmadığını söyledi, kimileri de logo tasarımını "basit" buldu.

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise son yıllarda kurulan düzen partilerinde amblem yerine logoların tercih edildiğine ve isimlerin tıpkı bir marka gibi görüldüğüne dikkat çekti.

Okuyan, X hesabından paylaştığı değerlendirmede, "Siyasi partilerde amblemlerin geriye çekilip yerine logoların geçmesi, ideolojik kimliklerin önemsizleşmesinin ürünü. Siyasi partiler şirketler gibi marka değeri peşinde koşmaya zorlanmakta" ifadelerini kullandı.

'Parti adları 'içeriksiz', amblemler ise yok oldu'

Sosyal demokrat partilerin uzun yıllar boyunca kırmızı gülü simge olarak seçtiğini, komünist gelenekteki orak çekiç ve kızıl yıldız gibi simgelerin ideolojik derinliğe sahip olduğunu, CHP’nin altı okunun güçlü bir mesaj içerdiğini hatırlatan Okuyan, "Şimdi parti adları 'içeriksiz', amblemler ise yok oldu, marka logoları gibi adın kolay hatırlanacağı görseller öne çıkıyor" dedi.

Partilerin artık liderlerinin isimlerini alma eğiliminde olduğunu belirten Okuyan, "Yakında parti amblemi diye emlakçıların kullandığı türden şahıs fotoğrafları da kullanıma girer kesin. Bir de 'satılık' yazmıyorlar mı!" ifadelerini kullandı.

Kemal Okuyan'ın değerlendirmesinin tamamı şöyle:

"Siyasi partilerde amblemlerin geriye çekilip yerine logoların geçmesi, ideolojik kimliklerin önemsizleşmesinin ürünü. Siyasi partiler şirketler gibi marka değeri peşinde koşmaya zorlanmakta.

Sosyal demokrat partiler uzun yıllar boyunca kırmızı gülü simge olarak seçti. Küçük farklılıklarla Almanya, Fransa ve İngiltere’de kırmızı güllü amblemleri vardı sosyal demokrat partilerin. İdeolojik anlam geriye çekildikçe bu partiler de logo tasarımlarına geçip gülü sıradan bir aksesuara dönüştürdü. Komünist gelenekte orak çekiçin yeri biliniyor. Kızıl yıldız, pergel çekiç, çark pala gibi simgeler de aynı ideolojik derinliğe sahip. Çark çekiç bu kültüre ülkemizden bir katkı. Sosyalizm tarafından ağır bir yenilgiyle uğratılıp tarihin çöplüğüne atıldıktan sonra emperyalizm eliyle yeniden diriltilen faşist parti ve hareketler uğursuz geçmişlerine sadakati göstermek için gamalı haç, SS, kurukafa, balta gibi simgelerden vazgeçmiyor. Bütün bu simgeler, sözcüklere gereksinim duymadan kendi başlarına birer anlam ifade ediyor. Türkiye’de önce bu simgeler tuhaflaştı. CHP’nin altı oku güçlü mesajı olan bir amblemdi. Demokrat Parti’nin eli bir ideolojik yönelim ifade etmese de, 'millet iradesi' vurgusunu temsil etmekteydi. Sonra Adalet Partisi’nin kıratı geldi. Ve zaman içinde koçlar, kurtlar, arılar, güvercinler, kelebekler, ceylanlar, horozlar, yunuslar eklendi. Bunlar içinde belli bir ideolojik anlam yüklenebilecek olan güvercin ve bozkurt dışında kalanlar, cana yakın olmalarına karşın, zorlama amblemlerdi. Şimdi parti adları 'içeriksiz', amblemler ise yok oldu, marka logoları gibi adın kolay hatırlanacağı görseller öne çıkıyor.

Yeni Parti’nin logosunun bir dizi nedenle akılda kaldığı muhakkak. Gerçi yeni bir tasarım yapılacakmış.

Gidişat partilerin liderlerinin isimlerini alması yolunda! Bündnis Sahra Wagenknecht (Sahra Wagenknecht Birliği) öncülerden biri. Sahra Wagenknecht’in adını taşıyor. Parti adını değiştiriyorlar şimdi. Ama yeni ad önceki kısaltmaya uygun bir biçimde kararlaştırıldı ve liderin isminin baş harflerini taşıyor: (B)ündnis (S)oziale Gerechtigkeit und (W)irtschaftliche Vernunft. BSW! Yakında parti amblemi diye emlakçıların kullandığı türden şahıs fotoğrafları da kullanıma girer kesin. Bir de 'satılık' yazmıyorlar mı!"

Siyasi partilerde amblemlerin geriye çekilip yerine logoların geçmesi, ideolojik kimliklerin önemsizleşmesinin ürünü. Siyasi partiler şirketler gibi marka değeri peşinde koşmaya zorlanmakta.



Sosyal demokrat partiler uzun yıllar boyunca kırmızı gülü simge olarak seçti. Küçük… — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) July 28, 2026

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