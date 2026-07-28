YENİ Parti'den ilk kapalı grup toplantısı: 'Kuruluşumuzu tamamladık'

YENİ Parti milletvekilleri, bugün TBMM’de kapalı grup toplantısında bir araya geldi.

YENİ Parti Grup Salonu’nda yapılan toplantıya, Genel Başkan Özgür Özel başkanlık etti.

'YENİ Parti tüm yöneticileriyle göreve başlamıştır'

ANKA Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Özel, toplantı çıkışında şunları söyledi:

"İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Nöbetçi Grup Başkanvekilimiz usule uygun olarak açıklamaları yapar. Şu andan itibaren YENİ Parti Grubu’nun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık YENİ Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır ve YENİ Parti tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkanvekilleriyle, meclis idare amiriyle, katip üyesiyle, geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi PM’siyle, YDK’sıyla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Özel, belediye başkanlarıyla toplantı olup olmayacağı sorusuna, “Olacak” yanıtını verdi.

YENİ Parti Grubu’nun grup yönetimi belli oldu

Toplantıda YENİ Parti TBMM Başkanvekilliği’ne CHP'de bu görevi yürüten Ankara Milletvekili Tekin Bingöl seçildi. Grup Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Ordu Milletvekili Seyit Torun ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat seçildi.

Meclis Başkanlık Divanı'nda görev alacak idare amiri, CHP Grubu’nun da idare amirliğini yapan Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı oldu. Katip üye ise Antalya Milletvekili Aliye Coşar olarak belirlendi.

Ağbaba: YENİ Partimiz için bir nefer gibi çalışmaya hazırız

Ağbaba, grup yönetimine seçilmesine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Ben 2023 Kasım Kurultayı'ndan sonra hiçbir görev almamıştım. Daha önce de açıklamalarda bulundum, ‘Partimde hiçbir göreve talip değilim. Yeni ve genç arkadaşlarımızın görev alması lazım’ dedim. Ama bugün bir görevlendirmeyle Grup Yönetim Kurulu üyesi olduk. YENİ Partimiz için çalışmaya, Genel Başkanımız liderliğinde görev ne olursa olsun bir nefer gibi çalışmaya her zaman hazırız” ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre de, Grup Yönetim Kurulu seçimlerine ilişkin olarak, "Kurucu olup PM'de yer almayan arkadaşlar değerlendirildi" ifadesini kullandı.

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