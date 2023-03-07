Kemal Okuyan: Düzen partilerinde yaşanan gelişmelere gereksiz duyarlılık sola yakışmıyor

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkması ve ardından krizin "çözülmesi" sonrası dün tekrar genel başkanlar bir araya gelmişti. Toplantının ardından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklandı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan 6'lı masanın krizine ilişkin yaptığı açıklamada sol için çıkan sonucu yazdı.

Okuyan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"6’lı masada yaşanan ve 'çözülen' kriz birçok açıdan değerlendirilebilir. Sabahlara kadar tartışıldı, söylenecek her şey söylendi, söylenmeyecekler de. Sol için çıkan temel sonuçsa şu: Düzen partilerinde yaşanan gelişmelere gereksiz duyarlılık ve ilgi sola yaramıyor ve yakışmıyor."