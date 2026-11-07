Kemal Okuyan: Devrimlerden korkanlar, insanlığın şu an yaşadıklarından dehşete düşmeli

İnsanlık tarihinin en büyük ileri adımlarından biri olan, işçi sınıfının, emekçilerin paranın saltanatına son verip kendi iktidarını eline aldığı Büyük Ekim Devrimi, 109 yaşında.

109. yıldönümünde TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan bir açıklama yaptı. Okuyan, devrimlerden çekinenlere, kaygılananlara ve korkanlara seslenerek şunları söyledi:

Devrimlerden çekinen, kaygılanan ya da korkanlar, asıl insanlığın şu anda yaşadıklarından dehşete düşmeli.

'1917'de işçi sınıfı bir imparatorluğu tekmeledi'

Okuyan, 1917'de Rusya'da işçi sınıfının yıkıp attığı düzeni şöyle tarif etti:

1917'de Rusya'da işçi sınıfının tekmeyi savurduğu düzen eşitsizliğin, adaletsizliğin, zorbalığın, akılsızlığın, cehaletin, karanlığın, savaşların imparatorluğuydu.

Bugünün dünyasına da değinen Okuyan, "Şimdi dünyaya baktığımızda daha iyi bir tablo yok" dedi ve şöyle sürdürdü:

Devrimler insanlığın bu rezillikte biricik can simididir.

Bugün 1917 Ekim Sosyalist Devrimi’nin 109. yıldönümü. Devrimlerden çekinen, kaygılanan ya da korkanlar, asıl insanlığın şu anda yaşadıklarından dehşete düşmeli. 1917’de Rusya’da işçi sınıfının tekmeyi savurduğu düzen eşitsizliğin, adaletsizliğin, zorbalığın, akılsızlığın, cehaletin, karanlığın, savaşların, imparatorluğuydu. Şimdi dünyaya baktığımızda daha iyi bir tablo yok. Devrimler insanlığın bu rezillikte biricik can simididir. — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) November 7, 2026

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