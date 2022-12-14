Kemal Okuyan: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeni bir dönem açılmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istendiği davada mahkeme kararını açıkladı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Radyo Sputnik'te Enver Aysever'in programına bağlanan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, konuya değerlendirmelerde bulundu.

'Hukukun tamamen siyasetin meselesi olmasının sorumlusu AKP’dir'

Okuyan şöyle konuştu:

"En kısa yanıtlanacak boyutuna deyineyim, hukuki boyutu. Hukuk mukuk yok, davanın kendisi saçmalık, kararın kendisi de öyle. Bugün Türkiye’de bu kararı ya da bu mahkemeyi savunacak bir tane bile hukukçu olamaz. Bu kararı savunanın da diplomayı elinden almak lazım.

Ortada karar açıklanmadan önce, bir büyükşehir belediyesi başkanının, Cumhurbaşkanı adayına dönüştüğü bir süreç var. [İktidar] ‘İmamoğlu’nu mağdur yaptı’ diye değerlendirmeler geliyor. Ancak burada bu atmosferin sorumlusu iktidardır, hukukun tamamen siyasetin meselesi olmasının sorumlusu AKP’dir, bunun tartışılacak yanı yok.

Öte yandan bu mahkeme, İmamoğlu’nun yalnızca Cumhurbaşkanlığı adaylığın önünü açmış olmuyor, olası adaylık durumunda elini kuvvetlendirmiş oluyor. Ben bir siyasetçi olarak, bu kararın İmamoğlu’nun önünü keseceğine inanmıyorum.

Şu son derece önemli, bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri, İmamoğlu’nun gölgesi altında sürer, bu Erdoğan için de geçerlidir, Millet İtitfakı için de. Var sayalım ki, Millet İttifakı İmamoğlu dışında bir aday çıkarttı, burada yine seçimlere İmamoğlu’nun gölgesi düşer, ‘Millet İttifakı sahip çıkmadı’ denilir.

Kimse alınmasın, Türkiye’de İBB başkanı belirlenmesi, adaylık süreci, sonra onun arkasında durulması basit bir olay değildir. Bu sadece İmamoğlu’nun siyaset becerisine, yeteneiğine bağlanamaz, İmamoğlu’nun arkasında çok ciddi bir siyasi yığınak yapılıyor.

'İktidarlar bazen hesap hataları yapar'

Bu mahkeme kararı siyasi bir karar, siyasi kararların arkasında siyasi bir akıl vardır. Ancak bazen iktidarlar hesap hataları yapar, modern zamanlarda bunun çok örneği var.

Bugün Saraçhane'de 'tarikatçılarla solcular, Meral Akşener’le sosyal demokratlar yan yana geldiler' şeklinde bir hava estiriliyor. İmamoğlu’na bir haksızlık yapılmıştır, bu nokta. Ancak şunu da söylemek zorundayız, ortada Türkiye’de birden fazla mühendislik çalışması yapılıyor, bunun da onlardan biri olma ihtimali kuvvetli.

Ancak Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeni bir dönem açılmıştır."