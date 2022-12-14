TKP'den açıklama: İstanbul’daki yurttaşlarımızın haklarının çiğnenmesine izin vermeyeceğiz

Türkiye Komünist Partisi İstanbul İl Örgütü, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasağa ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklama şöyle:

"Seçim öncesi siyasete müdahale etmek, AKP’nin kuralı haline geldi. Toplumu edilgenleştirmek için ‘ortak değer’ ve ‘hakaret’ safsataları türettiler. Havuz medyası ve meclis muhalefeti de üzerine düşen görevi layıkıyla yaptı.

Eli kolu bağlanmış bir toplum arzuladılar, arzulamaya devam ediyorlar.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı dava ve bugün açıklanan karar, bu anlamda siyasi bir mesaj içermektedir.

Mesaj açıktır: “Güç ve yetki bende, her şeyi yaparım” denilmektedir.

Her ne olursa olsun, halkın seçme hakkına yönelik bu müdahalenin karşısındayız!

Gayemiz açıktır: Emekçi halkın kendi kaderini eline aldığı bir düzen istiyoruz.

TKP İstanbul İl Örgütü olarak, İstanbul’daki yurttaşlarımızın haklarının çiğnenmesine izin vermeyeceğiz."