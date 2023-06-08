Kemal Kılıçdaroğlu ile Murat Karayalçın bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin önemli isimlerinden, eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın ile bir araya geldi.
İki ismin görüşmesi bugün saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'nde başladı. Murat Karayalçın, geçtiğimiz günlerde seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.
Partinin kurultay sürecini başlatma kararını "son derecede olumlu" karşıladığını ifade eden Karayalçın, “Örgütümüz bu süreçte seçimleri değerlendirebilecek, geleceğe yönelik öneriler geliştirebilecektir” demişti.