Kelebekler Vadisi'ne sit değişikliği: Bölge yapılaşmaya açılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’nin ve Dünya’nın en önemli doğal alanlarından olan Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi’nde sit değişikliğine gitti. 9 Mayıs'ta "doğal sit alanı"nın koruma statüsünü "nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil etti. Sit değişikliğiyle çivi bile çakılamayan alanda birçok faaliyet yapılabilmesinin önü açıldı.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, doğal sit alanı olan Kelebekler Vadisi’ni 2019 yılında ‘nitelikli doğal koruma alanı’ olarak tescil etti. Bölge halkının, meslek odalarının ve demokratik kitle örgütlerin itirazları sonucu bakanlık geri adım attı. Bunun üzerine, Kelebekler Vadisi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Bölgedeki turizm kooperatifi ise karara itiraz etti. Danıştay 6. Dairesi’nde görülen davada, Cumhurbaşkanlığı’nın almış olduğu sit değişikliğinin iptaline karar verildi. Bölge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın son aldığı karara kadar 1. derece doğal sit alanı olarak korunuyordu.

Bakanlığın aldığı karar üzerine sit değişikliğine giderek bölgenin koruma statüsü düşürüldü. Vadiyi nitelikli doğal koruma alanı ilan eden bakanlık, kararı 9 Mayıs 2023 tarihinde askıya çıkardı.

Birçok faaliyet yapılabiliyor

Nitelikli doğal koruma alanlarında; elde edilemeyen tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine, iskele ve balıkçı barınaklarına, kültür balıkçılığı faaliyetlerine, güvenlik tesislerine, kurulu gücüne göre belirli bir kapasiteyi aşmayacak HES, rüzgar ve güneş santrallerine, atık su arıtma tesislerine, otoparklara, trafo ve enerji nakil hatlarına, içme suyu amaçlı baraj ve göletlerin yapılmasına imkan veriliyor.

Vadi'nin önemi

Ülkenin doğal güzelliği bakımında en güzel ve turistik yerlerinden Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz'e de çok yakın. Muğla Fethiye'nin Faralya Köyü'nde yer alan Kelebekler Vadisi, yaklaşık olarak 400 metre yüksekliklere sahip olan kayalıklarla çevrelenmiş durumda. Bölgeye ise tekneler ile ulaşılabiliyor.

Kelebekler Vadisi'nin jeolojik yapısı canlılar için hemen hemen tüm sisteme sahip; kıyı zonu, dağ sinsilesi, iç kısımlara doğru görülen nemli bölgesi pek çok canlı için kayda değer yaşam alanları sunuyor. Kelebekler Vadisi üzerine yapılmış bilimsel çalışmaları gözden geçirdiğimizde ilk göze çarpan doğal bitki örtüsü ve özellikle kelebek türleri açısından zengin ekosistemi. Vadide 54 familyaya ait 147 tür flora elemanı mevcut. Bitki türleri başka güncel çalışmalarla 189 türe ulaşmış durumda. Aynı çalışmada 15 familyaya ait 105 tür Lepidoptera (Kelebek) türünün de vadide yaşadığı belirlenmiş. Türkiye’de son yapılan bilimsel çalışmalarla Anadolu’da yaşayan kelebeklerin listesi 400 türü biraz geçmiş durumda.

Vadinin sırtını yasladığı Babadağ ise fauna ve flora açısından çok büyük öneme sahip.