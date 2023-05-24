AKP’li Göksu: Deprem altyapısında Los Angeles ve Tokyo'dan ilerideyiz

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, kendi dönemlerinde deprem altyapısına dair kentteki bütün bilimsel çalışmaları yaptıklarını öne sürdü.

Göksu, katıldığı TRT yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef aldı ve "İstanbul tarihinde merkezi idareden bugün aldığı kadar yüksek oranda para hiç almamıştı" dedi. Tevfik Göksu'nun açıklamaları özetle şöyle:

"'Ben İstanbul'da ulaşımı ve trafiği sorun olmaktan çıkaracağım' demiş. İstanbul'da trafik yoğunluğunda dünyada 7. sıradayken, 2022'de yoğunlukta 1. sıradayız. Bırakın trafik ve ulaşım sorun olmaktan çıkmayı, trafik yoğunluğunda 1. sıraya çıkmışız.

İstanbul'da 2022'de her gün trafiğe çıkan araç sayısı ortalama 1248. Siz bu kadar aracın çıktığı şehirde her gün yeni bir alan yaratmazsanız bu sorunu çözemezsiniz.

Gelirlerse Türkiye’nin bütçesini 5 kat artıracaklarmış. Siz İstanbul'un bütçesini 2 kat artıracaktınız. Ne oldu? İstanbul tarihinde merkezi idareden bugün aldığı kadar yüksek oranda para hiç almamıştı.”

'Bizim dönemimizde İstanbul’da depremle ilgili yapılmamış hiçbir bilimsel çalışma yoktur'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm için dört tane bina yenilemiş. Bizim 2017'nin sonunda başladığımız, 2019'da tamamladığımız Bayrampaşa'daki 2 bin 400 konutluk kentsel dönüşüm konutunun 320 tanesini teslim ettiler. İnternet sitesi yaptılar, tsunami tabelası astılar.

Biz şu ana kadar 695 bin konut yenilemişiz. Devam eden ile beraber yenilenen konut sayısı 788 bin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ise sıfır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında reklama harcadığı para 908 milyon lira, İstanbul'un dirençli hale gelmesi için harcadığı para ise 63,5 milyon lira.

Bizim dönemimizde İstanbul’da depremle ilgili yapılmamış hiçbir bilimsel çalışma yoktur. Hepsi bitti. Dünyada iki tane kent deprem altyapısı açısından örnektir; Los Angeles ve Tokyo. Biz şu anda her ikisinden de daha ilerideyiz."