Keçiören'deki patlamada ağır yaralanan çocuk yaşamını yitirdi

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'ndeki Onbirler Apartmanı'nın giriş katında 18 Kasım'da saat 22.55'te mutfak tüpünden kaynaklanan bir patlama meydana gelmişti.

Bir kısmı çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan 6 kişiden baba ve 2 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirmişti. Enkazdan ağır yaralı çıkarılan Iraklı Türkmen aileden 5 yaşındaki Husame Kılı da hastanede tedavi altında alınmıştı.

Durumu ağır olan Husame Kılı doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Husame Kılı'nın hamile olan annesininse tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.