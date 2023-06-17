Keçiören'de zehirlenme olayıyla ilgili ilaçlama firmasının 2 çalışanı tutuklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde böcek ilacından zehirlenen 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirmiş, 1'i ağır 10 kişi ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, diğer 2'si adliyeye götürüldü.

Savcılıktan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ilaçlama firması çalışanı şüpheliler B. Akça ve İ. Çatuk, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından tutuklandı.

Böcek ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırılan 10 kişinin ise tedavisininse sürdüğü belirtildi.

Bu arada yaşamını yitiren anne ile kızının Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Babaları da zehirlendiği için hastanede tedavi edilen 2 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Bu arada AFAD bünyesindeki Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri tamamen boşaltılan apartmandaki zehir oranını belirlemeye yönelik bugün de cihazlarla ölçüm yaptı.

Özel kıyafet ve ekipmanlarla apartmana giren ekipler, ölçümü yaptıktan sonra binanın bulunduğu bölgeden ayrıldı. Apartmandaki kimyasal oranının hâlâ çok yüksek oranda çıkması nedeniyle, ölçüm çalışmalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi. (AA)