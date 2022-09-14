Keçiören'de parkta oturan çifte A Takımı tacizi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediyenin kurduğu 'A Takımı'nın yurttaşlara dönük tacizlerine bir yenisi daha eklendi.

Keçiörenin Adnan Menderes Mahallesi'nde yer alan Halil Ünal Parkında oturan H.Ö. ve sevgilisine yaklaşan sivil polis görünümlü, telsizli iki kişi yaklaşarak 'ayrılmalarını' söyledi. Belediyenin 'A Takımı'ndan oldukları ortaya çıkan şahıslar 'çevrede ailelerin ve gençlerin' olduğunu belirterek, çifte yan yana oturamayacaklarını, isterlerse karşılıklı oturabileceklerini söyledi.

Telsizli şahıslar "kamera kayıtlarından şikayet geldiğini" ve çiftin yan yana oturmasının "ahlaki rahatsızlık verdiğini" söylerken, açıklarken kendilerine gösterilen tepkinin ardından alandan uzaklaştılar.

A takımı nedir?

Ovacık mahallesinde barınma hakkına sahip çıkan Erdal Yıldırım’ın öldürülmesi de dahil olmak üzere birçok yaralama, tehdit, taciz, darp ve hakaretlerin faili A Takımı, Keçiören Belediyesi tarafından kurulan bir oluşum.

A Takımı 2013'te evinin bahçesinde oturan Yılmaz ve Özkan Kayoz kardeşlere silah, kılıç ve sopalarla saldırmıştı.

2021'deyse A Takımı pazarcılara saldırmakla gündeme gelmişti.