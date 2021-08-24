'Esnaf-müşteri kavgası'nın altından 'A Takımı' çıktı

Ankara'da dün saat 18.30 sularında Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'ndeki pazarda pazar esnafı ile müşteri arasında "ezik şeftali tartışması" sonucu kavga çıktığı bugün basına yansımıştı. Kavgada 4 kişi yaralandığı belirtilirken, polis ekiplerinin kendilerine patates atan pazar esnafını dağıtmak için havaya ateş açtığı ve 13 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, "esnaf-müşteri kavgası" şeklinde yansıtılan olayın, Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok'un “kuralları” ve “A Takımı”nın bir esnafı darp etmesinden kaynaklandığı öğrenildi.



Olaya tanıklık eden pazar esnafından Botan Demir, olayın yansıtıldığı gibi olmadığı söyledi. Demir, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından getirilen “tezgahtaki ürünler yüksek olmayacak”, “iş gömleği giyilecek” ve “bağırarak ürün satılmayacak” şeklindeki kurallar nedeniyle olayın yaşandığını anlattı.

'A Takımı daha önce de darpla gündeme gelmişti'

Demir, Keçiören Belediyesi'yle bağlantılı olduğu söylenen ve daha önce darpla gündeme gelen “A Takımı” denilen gruptan kişilerin, şu an gözaltına tutulan Mücahit Sütçü adlı pazarcıyı darp ettiklerini kaydetti. Demir, yaşananlara dair şunları söyledi:

"Takım elbiseli birkaç kişi geldi. Pazarcıyla, tezgahında 3-4 kasa fazla şeftali koymuş diye tartıştılar. Tartışma sırasında A Takımı’ndan olduğunu düşündüğümüz kişilerden biri pazarcıya ‘kaldırın’ uyarısı yaptı ve tokat attı. Pazarcı da kendini savunmak için karşılık verdi. Olay yerine gelen çevik kuvvet ve yunus ekipleri, biber gazı sıkarak ve havaya ateş açarak bizi pazardan kovdu. Bizi yaklaşık 3 saat pazara almadılar."

Tokat atılan pazarcının kendisini darp eden kişilere karşılık vermesinden sonra şiddetin boyunun arttığını söyleyen Demir, “Daha sonra Turgut Altınok ve A Takımı grubu pazara girdi. A Takımı’ndan kişiler, pazarcıyı pazar dışına çıkarıp dövmeye devam ettiler. En son gördüğümüzde pazarcı bilinci kapalı bir şekilde yerde yatıyordu” diye konuştu.