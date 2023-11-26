KDK’ların 25 Kasım buluşmaları bugün de devam etti: Emekçi Kadınlar THTM’ye

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün bu yılki sloganını “Emekçi Kadınlar Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’ne” olarak belirleyen Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) bugün de farklı illerde basın açıklamaları ve toplantılar gerçekleştirdi.

KDK tarafından bugün İstanbul Anadolu yakasındaki Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi toplantısı öncesinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamada kadına yönelik şiddetin artan yoksulluk, sömürü ve dinci gericilikle birlikte arttığına işaret edilerek, emekçi kadınlar hem kendi kaderlerini hem de ülkenin kaderini değiştirmek için THTM temsilcisi olmaya davet edildi.

📍İstanbul



25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde haykırdık:



Patronların temsilcileri susacak, emekçi kadınlar konuşacak!



Bu ülkenin kuruluşunda vardık, geleceğinde de olacağız!



🚩Şiddetsiz, sömürüsüz, laik ve bağımsız bir ülke için sen de katıl!



☎️5491012600 pic.twitter.com/d34wYyaZBm — Kadın Dayanışma Komiteleri (@kadindayanismak) November 26, 2023

Gaziantep KDK ise Balıklı Parkı’nda gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından soL yazarı Orhan Gökdemir ve KDK Temsilcisi Sezgin Yılmaz’ın katılımıyla Belkıs Semt Evi’nde Cumhuriyet, Laiklik ve Kadınlar başlıklı söyleşide bir araya geldi.

📍Antep



Basın açıklamamızın ardından gazeteci-yazar @gokdemirorhan ve KDK Temsilcisi Sezgin Yalçın'ın katılımıyla "Cumhuriyet Laiklik ve Kadınlar" konulu söyleşimizi yaptık.



Laiklikten, eşitlikten ve bağımsız bir ülke talebinden vazgeçmiyoruz❗️ pic.twitter.com/gky7g7S1A4 — Kadın Dayanışma Komiteleri (@kadindayanismak) November 26, 2023

Van KDK gerçekleştirdiği toplantıda THTM gündeminin yanı sıra üniversitedeki ulaşım sorununu da gündem etti. Toplantıda bu soruna dair önümüzdeki günlerde bir imza kampanyası başlatma kararı alındı.

📍Van



25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Van'da buluştuk.



Bize reva gördükleri hayatı değil hak ettiğimiz insanca yaşamı yaşayacağız! Laik, eşit ve bağımsız bir ülke için mücadeleye devam❗️#25Kasım2023 pic.twitter.com/femlCFlf5l — Kadın Dayanışma Komiteleri (@kadindayanismak) November 26, 2023

Toplantılarda kadınlar hem birbirlerine kadına yönelik şiddetle mücadeleyi büyütme sözü verdi hem de ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak için THTM temsilcisi kadınların sayısını arttırma kararlığı ortaya kondu.

Ankara, Eryaman

Van

Mersin

Mersin, Tarsus

Samsun