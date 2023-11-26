KDK’ların 25 Kasım buluşmaları bugün de devam etti: Emekçi Kadınlar THTM’ye

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında Kadın Dayanışma Komiteleri’nin dün başlayan basın açıklaması ve buluşmaları bugün de farklı illerde devam etti.

Haber Merkezi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün bu yılki sloganını “Emekçi Kadınlar Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’ne” olarak belirleyen Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) bugün de farklı illerde basın açıklamaları ve toplantılar gerçekleştirdi.

KDK tarafından bugün İstanbul Anadolu yakasındaki Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi toplantısı öncesinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamada kadına yönelik şiddetin artan yoksulluk, sömürü ve dinci gericilikle birlikte arttığına işaret edilerek, emekçi kadınlar hem kendi kaderlerini hem de ülkenin kaderini değiştirmek için THTM temsilcisi olmaya davet edildi. 

Gaziantep KDK ise Balıklı Parkı’nda gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından soL yazarı Orhan Gökdemir ve KDK Temsilcisi Sezgin Yılmaz’ın katılımıyla Belkıs Semt Evi’nde Cumhuriyet, Laiklik ve Kadınlar başlıklı söyleşide bir araya geldi. 

Van KDK gerçekleştirdiği toplantıda THTM gündeminin yanı sıra üniversitedeki ulaşım sorununu da gündem etti. Toplantıda bu soruna dair önümüzdeki günlerde bir imza kampanyası başlatma kararı alındı. 

Toplantılarda kadınlar hem birbirlerine kadına yönelik şiddetle mücadeleyi büyütme sözü verdi hem de ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak için THTM temsilcisi kadınların sayısını arttırma kararlığı ortaya kondu.

Ankara, Eryaman

Van

Mersin

Mersin, Tarsus

Samsun

Batman

Haber

KDK’lar 25 Kasım için birçok yerde buluştu

 