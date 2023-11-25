KDK’lar 25 Kasım için birçok yerde buluştu

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), Türkiye’nin birçok yerinde toplantılar düzenledi.

Bugün bir araya gelen kadınlar, bulundukları yerelliklerde ve iş yerlerinde maruz kaldıkları şiddete karşı nasıl mücadele edeceklerini ele aldı. Toplantılarda birçok kadın söz alarak hem kendi sorunlarını ve yaşadıklarını dile getirdi hem de çözüm önerilerinde bulundu.

Kocaeli’deki KDK toplantısına, geçtiğimiz günlerde gündem olan, kaldığı KYK yurdundan “HPV riski var” denilerek uzaklaştırılan öğrenci kadın da arkadaşlarıyla birlikte katıldı. Söz konusu öğrenci, Kocaeli KDK’yla birlikte verdiği mücadelenin ardından yurda geri dönmüştü.

Konya KDK, bugün Gedavet Parkı’nda bildiri dağıtımı ve basın açıklaması planlamıştı. Bildiri dağıtımı sırasında Ülkü Ocakları’na mensup bir grubun saldırısına maruz kalan KDK ve TKP’liler, saldırı savuşturduktan sonra diğer kadın örgütleriyle birlikte basın açıklamasını yaptı.

Toplantıların bir diğer gündemi de, bir süredir kuruluş hazırlıkları sürdürülen Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin Aralık ayında yapılacak olan ilk oturumunda yaşadıkları bölgedeki insanları temsil etmek üzere katılımcı olacak adayların belirlenmesiydi. Toplantılarda adaylar belirlendi.

KDK’ların 25 Kasım buluşmaları, 26 Kasım Pazar günü de çeşitli yerlerde devam edecek.

Mersin / Viranşehir

Antalya

Ankara Mamak / Doğukent

Ankara

Hatay / İskenderun

İstanbul/Şişli

İstanbul/Mecidiyeköy

Konya

İzmir

Denizli

Kocaeli

Çanakkale

Eskişehir

KDK'ların 26 Kasım Pazar günü yapacağı buluşmalar şöyle:

Adana

26 Kasım Pazar, 14:00, TKP Akkapı Semt Evi

Antep

26 Kasım Pazar, 15:00, Basın Açıklaması, Balıklı Parkı

26 Kasım Pazar, 16:00, Söyleşi, Belkıs Semt Evi

Batman

26 Kasım Pazar 13:00, TKP Belde Semt Evi

Çorum

26 Kasım Pazar 13:00, TKP Bahçelievler Semt Evi

Eskişehir

26 Kasım Pazar 16:00, Vişnelik Semt Evi

Mersin

26 Kasım Pazar 13:30, TKP Halkkent Semt Evi

26 Kasım Pazar 14:00, Tarsus TKP Duatepe Semt Evi

Samsun

26 Kasım Pazar 14:00, Atakum Cumhuriyet Semt Evi

Tekirdağ Çorlu

26 Kasım Pazar saat 15:00, TKP Alipaşa Semt Evi

Van

26 Kasım 15:00, Ekşimaya Kafe

Kadın Dayanışma Komiteleri’ne WhatsApp Hattı’ndan ulaşabilir, Kadın Dayanışma Komiteleri sosyal medya hesaplarından veya TKP’nin semt evleri üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

WhatsApp hattı: 0549 101 26 00