KDHC'den 'Wagner'e askeri teslimat' iddialarına yanıt

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) hükümeti, Rusya’ya demiryolu ile askeri teslimat yaptıkları yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

KDHC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, KCNA’ya yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya’ya silah gönderdiği yönünde, Japon medyasınca servis edilen haberlerin “asılsız” olduğunu söyledi.

Sözcü, uluslararası toplumun, ABD’nin Ukrayna’ya geniş çaplı “ölümcül silahlar ve ekipmanlar” sağlamak yoluyla bu ülkede yıkıma neden olan suçlarına odaklanması ve Rusya ile KDHC arasında silah alışverişi yapıldığına ilişkin “temelsiz teoriye” kulak asmaması gerektiğini ifade etti.

KDHC'nin Rusya ile silah alışverişi hususunda “prensipli duruşunun” değişmediğini kaydeden Sözcü, bu ülkeye hiçbir zaman silah teslimatı yapılmadığını vurguladı.

Asılsız haberleri, uluslararası toplumun dikkatini başka yöne çekmek için öne sürülen “en absürt” konu olarak nitelendiren Sözcü, "Rus halkının kendi toprak bütünlüğünü ve güvenliğini savunacak yeterliliğe sahip cesur insanlardan oluştuğu ve başkalarının askeri desteğine ihtiyacı olmadığı" değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün yaptığı açıklamada, KDHC'nin geçen ay Rus özel askeri şirketi Wagner’e piyade roketleri dahil olmak üzere “ilk askeri teslimatını” yaptığını öne sürmüştü.

Kirby, KDHC'yi Wagner’e yaptığı teslimatları durdurmaya çağırmıştı.