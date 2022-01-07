KDHC’den Pekin Kış Olimpiyatları’na katılmama kararı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Çin'e gönderdiği bildiride “düşman güçlerin faaliyetleri ve koronavirüs nedeniyle” Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, KDHC Olimpiyat Komitesi ile Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından Çarşamba günü kaleme alınan bir mektupta, Çin'e "düşman güçlerin faaliyetleri ve koronavirüs pandemisi nedeniyle" gelecek ayki Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayacağını söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rodong Sinmun tarafından yayınlanan mektupta, etkinliğe ev sahipliği yapacak Pekin'e başarılar dilendi ve "Düşman güçlerin hamleleri ve pandemi nedeniyle oyunlarda yer alamıyoruz, ancak Çinli yoldaşların büyük ve harika bir Olimpiyat festivali düzenlemek için yaptıkları tüm çalışmalara tam destek vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de, Pyongyang'ın geçen yıl Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılmama konusundaki “tek taraflı kararını” gerekçe göstererek, geçen Eylül ayında Kuzey Kore'nin 2022'deki herhangi bir Olimpiyat etkinliğine katılmasını yasaklamıştı.

Öte yandan, KDHC, sporcularını koronavirüs salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildiğini de daha önce açıklamış, kararın Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi tarafından “şaşkınlıkla” karşılandığı ifade edilmişti.