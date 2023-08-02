KDHC'den ABD'ye 'insan hakları istismarcısı' tepkisi

ABD'nin "Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Temsilciliği"ne atadığı Julie Turner'a Pyongyang'dan "insan hakları istismarcısı" tepkisi geldi.

Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) göre, Kuzey Kore İnsan Hakları Çalışmaları Derneği'nin bir sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının "Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Temsilcisi" Turner'ın KDHC'ye "hakaretler" savurarak ün kazandığı belirtildi.

Turner'ın, insan hakları kavramından bile habersiz olduğunu dile getiren sözcü, özel temsilciyi "egemen bir devletin iç işlerine karışmaktan zevk alan ABD'nin kökleşmiş kötü alışkanlığını somutlaştıran bir insan hakları istismarcısı" olarak nitelendirdi.

Sözcü, "Böylesine kötü bir kadının ABD Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları temsilcisi olarak atanması, ABD yönetiminin Kuzey Kore'ye ne kadar düşman olduğunu gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Turner'ın Dışişleri Bakanlığı'nda 16 yıl insan hakları meseleleriyle ilgilendiğini ve birçok ülkenin onun karalamalarına maruz kaldığını ifade eden sözcü, Turner'ın, Washington yönetimi tarafından yürütülen "insan hakları komploları için bir günah keçisi olarak seçildiğini" bilmesi gerektiğini kaydetti.

Sözcü, daha önce de ABD yönetimlerinin KDHC'ye karşı "insan hakları kartını" kullandığını ancak sonunda daha büyük bir yenilgiye uğramaktan başka çarelerinin kalmadığını kaydetti.

ABD'nin KDHC'ye yönelik "düşmanca" askeri eylemlerini en üst düzeye çıkardığını kaydeden sözcü, "Bu gerçek, bir kez daha KDHC'ye, her zamankinden daha güçlü ve acımasız bir karşı hamleyle ABD'yi unutulmayacak kadar yüksek bir bedel ödemeye zorluyor" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından Ocak’ta "ABD Kuzey Kore İnsan Hakları özel temsilciliği" görevine aday gösterilen Turner, geçen hafta Senato onayından geçmişti.